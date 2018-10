A margine della conferenza stampa, una curiosità: dal 2019 il Festival avrà due concerti in decentramento, uno a New York e l’altro a Pechino.

Il Festival prevede concerti, un concorso internazionale, masterclasses, mostre: “Arriveranno persone da tutto il mondo, almeno 70-80 dalla Cina – ha commentato Campagna – e ci auguriamo di far scoprire la chitarra classica al più vasto numero possibile di persone. La tradizione chitarristica di Sanremo è motlo antica, io stesso ho iniziato a studiare proprio a Sanremo con il Maestro Carlo Ghersi, al quale è dedicato un Quartetto (Sergio Basilico, Fabrizio Vinciguerra, Enzo Monaco, Alberto Tiscia) che si esibirà durante il Festival”.

“Il valore di questo evento – ha voluto sottolineare Marco Sarlo, Assessore alla Promozione del turismo di Sanremo – sta nella dimensione internazionale del suo organizzatore, il M° Diego Campagna, che in tutti i suoi concerti in ogni angolo del mondo porta il nome della nostra Città”.

“La qualità di questa manifestazione è stata da subito molto elevata – ha dichiarato il Direttore generale di Casinò SpA, Giancarlo Prestinoni -. Quest’anno avremo veramente il Gotha mondiale, a cominciare dal ritorno di Eliot Fisk. E non solo. Un evento importantissimo che grazie alla professionalità degli organizzatori va a completare il patrimonio dell’offerta musicale di Sanremo, sul quale Casinò SpA e Comune non hanno avuto difficoltà a trovare la giusta collaborazione”.

“L’offerta musicale di Sanremo si è ulteriormente ampliata grazie a questo Festival – ha dichiarato il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri -. Si tratta di una manifestazione nella quale abbiamo creduto fin dall’inizio, insieme al Casinò, e grazie all’entusiasmo di Leandro Faraldi. Siamo felici che sia cresciuta. Si tratta di un evento di nicchia, ancor più che il jazz e il Tenco, e che si svolge al centro di un periodo denso di eventi, Sanremo Giovani, il Concerto di Capodanno con i The Kolors, lo stesso Premio Tenco”.

Lunedì 19 novembre, ore 18:00, Sala Biribissi, Casinò di Sanremo Presentazione della raccolta: “14 composizioni caratteristiche per Chitarra” del compositore sanremese Nicodemo Bruzzone (1922-1998), edizioni Armelin, Padova. Con la partecipazione del curatore Omar Fassa e del promotore dell’edizione Freddy Colt.