E’ stato ristampato il libro “Il rissoso pettirosso e gli altri. Uccelli di Liguria: vita, curiosità, carattere…”

Ma sarà proprio un attaccabrighe il simpatico pettirosso?

Il cambio di stagione porta con sé non solo giornate più corte e temperature più miti, ma anche una luce diversa, più calda, che pare avvolgere ogni cosa. Anche i suoni nell’aria sono diversi: ai fischi striduli dei rondoni si sostituisce il canto del pettirosso o quello del codirosso, ma anche del tordo, del fringuello…Tutti uccelli che arrivano in autunno nella nostra terra per svernare o solo per una breve tappa di riposo, per poi proseguire verso il lontano sud del mondo. Il pettirosso è tra i nostri uccelli migratori sicuramente il più riconoscibile per il suo inconfondibile petto rosso ed anche per il suo fare confidente. Passerà l’inverno tra i nostri olivi e le roverelle, seguendo le nostre attività nell’orto, attento a non lasciarsi scappare un piccolo lombrico che il nostro lavoro ha portato in superficie. Ma che fatica arrivare in Riviera! Un volo anche di 3000 km. compiuto in tappe di 70-80 chilometri giornalieri, irto di pericoli e di fatica, per un piccolo essere che pesa in media 16 gr. Quando sentiamo il suo canto non ci rendiamo sicuramente conto di quanto è stato impegnativo tornare quaggiù per passare l’inverno, ma come lui tutta una lunga serie di piccoli esseri ha volato per popolare il nostro cielo: piccole creature indispensabili per il nostro ecosistema, o meglio, per dirla in parole povere, per la vita del nostro pianeta. Questo e tante altre notizie troverete sul libro “Il rissoso pettirosso e gli altri. Uccelli di Liguria: vita, curiosità, carattere…” nella sua seconda edizione, arricchita da più di 40 acquerelli in una nuova veste grafica. Gli autori, Pierangela Fierro e Natale Trincheri, appassionati cultori della natura e del territorio, hanno celebrato nel loro testo non solo gli amici alati, ma anche la nostra cultura e le nostre tradizioni, modi di dire, proverbi, personaggi che non avrebbero memoria perché persone semplici, sconosciute, che insieme a tanti altri individui hanno fatto di questo nostro territorio un museo a cielo aperto. Il libro è distribuito direttamente dagli autori.