CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

1a Giornata 20/10/18

Maurina Strescino Imperia – Tigullio Volley Project 0-3 (16/25-14/25-23/25)

Esordio senza punti per le “maurine” nel campionato regionale di serie C.

Dopo due set dove l’emotività per la partecipazione ad un campionato, non conosciuto da quasi tutte le ragazze della squadra ha avuto il sopravvento, nella terza frazione le imperiesi hanno giocato punto a punto con le più esperte avversarie e solo un pizzico di inesperienza le ha private di vincere meritatamente il set.

Archiviata la gara di esordio, le ragazze di Luca Gallo e Mario Ozenda devono già pensare alla gara di domenica; il derby con le cugine sanremesi del Grafiche Amadeo, formazione esperta nella quale Giordano e compagne ritroveranno atlete che in passato avevano vestito la maglia bianco-azzurra.