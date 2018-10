Sciacalli in azione nelle case e nei box di Monesi di Mendatica, disabitate da quasi 2 anni per la chiusura

della strada di accesso, dopo la frana causata dall’alluvione di novembre 2016. La denuncia arriva da alcuni proprietari di case della zona. Il raid ha fruttato oggetti e attrezzature casalinghe, soprammobili, quadri e poco altro, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.