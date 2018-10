“I tecnici Arpal sono al lavoro, dalla tarda mattinata, a Savona dove un vasto incendio ha interessato la sede dell’Autorità Portuale. Il personale dell’agenzia opera a supporto della polizia municipale, dei Vigili del Fuoco, della Asl competente, in stretto contatto con il Comune di Savona e l’Autorità Portuale”. Lo dice l’assessore regionale alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone a seguito dell’incendio divampato nella nuova sede dell’Autorità Portuale di Savona.

“Arpal – spiega Giampedrone – ha immediatamente effettuato tramite uno strumento specifico, il ‘draeger’ verifiche sull’eventuale presenza nelle zone immediatamente adiacenti l’incendio, di sostanze gassose. I valori emersi sono sotto il limite di rilevabilità”. L’attenzione resta alta, garantisce l’assessore regionale, “stiamo analizzando il cambiamento della direzione del vento con Arpal che sta effettuando analisi metereologiche e utilizzando una specifica modellistica anche per prevedere, in presenza di uno scenario più sfavorevole, eventuali ricadute sulle zone adiacenti il luogo dell’incendio”.