Immagine di repertorio

I boschi sulle alture di Orco Feglino (in provincia di Savona) bruciano da ieri pomeriggio per un incendio scoppiato nelle località Molino, via Santuario e San Rocco. Nella serata di ieri sono state evacuate due case. Quattro squadre dei vigili del fuoco hanno continuato a lavorare tutta la notte per contenere le fiamme, insieme a 50 volontari. A settembre si erano registrati ben 4 incendi di bosco nelle vicinanze: tre, per gli investigatori, appiccati dal 57enne Silvio Merialdo, arrestato il 22 settembre, e il quarto da un bagnino di 35 anni.