Come scritto saranno protagonisti sul palco del Comunale Luca Argentero Michele Placido e Giancarlo Giannini ecco di seguito le date e gli spettacoli della stagione ma prima i Prezzi degli abbonamenti stagionali la platea 135 euro,Galleria 100 euro I Biglietti : Platea 20 euro-ridotto 15 euro,Galleria 15 euro ridotto 12 euro Ridotto studenti 10 euro

È stata presentata questa mattina la stagione teatrale di Ventimiglia. Saranno 14 spettacoli che inizieranno il prossimo 16 Novembre. Prevista per Venerdì 27 ottobre la presentazione ufficiale alle ore 21 in una serata che vedrà anche lo spettacolo di Roberto Giallo che descriverà gli appuntamenti del teatro ventimigliese.