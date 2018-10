Per l’Osservatorio turistico regionale ad agosto la provincia di Imperia ha perso presenze rispetto a luglio, chiudendo con un -2,75% di presenze, mentre il mese precedente si erano attestate al -2,37%. Ad agosto le presenze sono state 629.408 contro le 647.222 del 2017, pari a -17.814: a mancare sono stati soprattutto gli stranieri (-15.428). Sanremo risale, il Dianese continua a perdere. Soprattutto a livello di stranieri, calati del 13,04 % a Diano Marina, e del 22,4% a San Bartolomeo al Mare rispetto all’agosto 2017, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

