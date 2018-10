Antonino Scalia, 85enne che si era allontanato da Ospedaletti il 13 settembre, è stato ritrovato senza vita in Francia. Il suo corpo è stato rinvenuto poco lontano da Granges de la Brasque (Lantosque) nella vallée di Vésubie dove il 17 settembre le autorità francesi avevano trovato la sua Citroen C3 verde. L’autorità giudiziaria transalpina sta effettuando i rilievi autoptici per chiarire le cause della morte e capire, se possibile, il motivo per cui l’anziano si è recato proprio in quella zona.