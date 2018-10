Stamani alle 7.30 nel tunnel de l’Arme, sull’autostrada A8, un chilometro dopo l’uscita di Roquebrune-Cap-Martin, nella carreggiata in direzione di Cannes, un camion ha perso il rimorchio e per questo motivo due corsie dell’autostrada sono state chiuse al traffico. Staccandosi dal camion, il rimorchio ha rovinato l’asfalto della carreggiata e lavori sono in corso per far tornare la situazione alla normalità e riaprire le due corsie, come riporta “Nice Matin”.