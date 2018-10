Oggi viene siglata la convenzione tra l’ ASL1, rappresentata dal Direttore Generale dr. Marco Damonte Prioli, e la Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Imperia, rappresentata dal Vice Questore dr. Gianfranco Crocco, per l’attivazione del corso di Primo Soccorso (BLSD) e il Progetto di sicurezza stradale per la guida in emergenza dei veicoli di servizio sanitario.

Si è ritenuto con tale atto formale, dare l’avvio ad un progetto di grande utilità sociale e sanitaria, che pone al centro il rispetto per la vita e per la persona umana.

E’ questo il risultato di una proficua collaborazione tra gli Enti che si pongono obiettivi comuni quali: la prevenzione di situazioni di rischio, la tutela della salute, la diffusione del messaggio di sicurezza, di legalità e del rispetto delle regole di circolazione su strada. I cui operatori hanno competenze e professionalità specifiche e che, in un’ottica di scambio e di condivisione, le une divengono di supporto e di consulenza alle altre.

Per tale motivo si è avvertita l’esigenza di accrescere la professionalità dell’operatore di Polizia Stradale che è frequentemente a contatto con situazioni di incidentalità, consentendogli di acquisire le nozioni necessarie per un rapido ed adeguato primo intervento in caso di necessità, e a fornire agli operatori sanitari dell’ASL1, che operano in situazioni di emergenza, le adeguate competenze tecniche o pratiche per migliorare e standardizzare la guida dei veicoli utilizzati in casi di emergenza sanitaria, al fine di ridurre i rischi da incidente ed infortuni sia per gli occupanti dei veicoli di soccorso che per gli utenti della strada.

Si è pertanto dato l’avvio alla programmazione del Corso di Primo Soccorso (BLSD), a carattere gratuito, rivolto a n.100 Operatori di Polizia Stradale e all’organizzazione, da parte della Polizia Stradale di Imperia, nell’ambito del Progetto di Sicurezza Stradale per la guida in emergenza dei veicoli in servizio sanitario, di n.10 incontri rivolti agli Operatori Sanitari che operano nei servizi di emergenza.

I due percorsi formativi risultano così strutturati:

1. CORSO BLSD – il corso di primo soccorso Basic Life Support Defibrillation (BLSD) verrà svolto da operatori della Struttura di Emergenza Territoriale 118 e rivolto a 100 Operatori della Polizia Stradale; avrà una durata di n.5 ore (20% teoria e 80% pratica) articolate in n.10 giornate didattiche. Il corso, studiato per fornire un addestramento sulla di base sul primo soccorso (BLS) e sulla RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) recepisce le raccomandazioni delle linee guida internazionali (ILCOR 2010 e ERC 2010) e ha l’obiettivo di fornire le conoscenze e le abilità necessarie all’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare di base con defibrillazione semiautomatica e alla disostruzione delle vie aeree, oltre ad insegnare ad eseguire interventi finalizzati a prevenire complicanze severe.

In particolare i partecipanti al corso saranno in grado di:

– riconoscere i segni ed i sintomi delle vittime colpite da arresto cardiopatico improvviso

– fornire un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio o cardiaco

– dimostrare l’abilità nell’utilizzare e prestare soccorso con un AED (Automatic External Defibrillator)

– elencare le procedure per un corretto uso ed un’efficace manutenzione del AED

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione con abilitazione all’utilizzo del defibrillatore.

2. PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE PER LA GUIDA IN EMERGENZA DEI VEICOLI IN SERVIZIO SANITARIO – il corso sarà svolto dal personale dipendente dalla Polizia di Stato- sez. Polizia Stradale di Imperia, avrà una durata di n.50 ore articolate in n.10 giornate didattiche e verranno approfondite le seguenti tematiche:

– guida in emergenza dei veicoli in servizio sanitario – art. 177 Codice della Strada

– guida sotto l’influenza dell’alcol – art. 186 Codice della Strada

– guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti – art. 187 Codice della Strada

– cenni sulla normativa in merito all’omicidio stradale