Eccellente esordio della squadra senior ponentina nel campionato delle Alpi Marittime, esugnato il campo della capolista del Girone B l’HB Beausoleil per 29-26.

Grande esordio ed eccellente prestazione sabato sera in terra francese per la squadra senior della Pallamano Ventimiglia, che per la prima volta nella sua storia, si è iscritta ad un Campionato senior della FFH.

Ieri sera sul campo imbattuto del Beausoleil, i ragazzi di Pippo Malatino, hanno disputato un incontro quasi perfetto, dimostrando una buona organizzazione di gioco, malgrado la non eccellente condizione fisica e tenuto conto che era l’esordio stagionale. Il Beausoleil, era la capolista del girone, avendo vinto i suoi due incontri precedenti ed imbattuta sul proprio terreno da tre anni, doppia quindi la soddisfazione per i giovani ventimigliesi.

L’incontro è stato subito controllato dai ponentini, capitanati da Marco Riceputi, vera memoria storica di questo gruppo, essendo insieme a Pippo Malatino, protagonista sin dal primo anno di attività del sodalizio giallo nero, avvenuto ormai nel lontano 2001.

Il primo tempo si concludeva con il punteggio di 14-9 e vedeva i ventimigliesi già mettere le mani sulla gara e prendere le distanze dai loro ostici avversari.

Nella ripresa il vantaggio saliva sino ad otto lunghezze(13-21), ma la reazione finale dell’orgogliosa squadra francese e un naturale calo nel finale, dovuto alla ancora approssimtiva condizione fisica, faceva si che l’incontro si chiudesse sul 26-29, con una rete finale di Campuzano sul suono della sirena.

“E’ stata una bella partita, giocata con grande intelligenza da parte dei nostri ragazzi. Sapevamo che il Beausoleil era una squadra ostica e che sul proprio terreno era veramente difficile da affrontare, in più loro erano alla loro terza partita e noi all’esordio di un campionato che non conosciamo. Il talento dei nostri giovani Benini, Agnese, Campuzano, Hali e Klajdi Lina e l’esperienza di ragazzi come Poli Lina, Bollo e del nostro capitano Marco Riceputi, hanno creato poi le codizioni per una prestazione veramente apprezzabile di tutto il gruppo. Da sottolineare l’eccellente prova del nostro portiere Coccoluto, rimessosi da un fastidioso problema al gomito, e vero protagonista nelle fasi calde del match. Da segnalare l’esordio dei giovani quindicenni Padova e Fiorella che hanno completato una rosa che vede tutte le generazioni della Pallamano Ventimiglia impegnate e questo ci da il segno di una continuità nel tempo e di un gruppo che sta sviluppando una compicità necessaria a creare le basi per un futuro ancora ricco di soddisfazioni”.

Tabellino dell’incontro:

HB Beausoleil-Pallamano Ventimiglia 26-29 (p.t. 9-14)

Pallamano Ventimiglia: Coccoluto(p.), Padova(p.), Agnese(3), Benini(5), Bollo(4), Campuzano(1), Fiorella, Hali, Lina K.(7), Lina Poli(9), Riceputi(K.) Allenatore Pippo Malatino; dirigente accompagnatore Benizzotto Francesco.