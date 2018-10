Giovedì 25 Ottobre alle 20.45 alla libreria Ragazzi in via Giovanni Amendola 24 ad Imperia Marco Preve presenterà il suo libro “C’è vita su Google Maps? e altre storie quasi inverosimili”.

Marco Preve, giornalista di Repubblica, si occupa soprattutto di cronaca giudiziaria, speculazione edilizia, ambiente. Ha seguito e approfondito gli eventi del G8 di Genova e il dibattito sulla tortura. Per Chiarelettere ha scritto, con altri colleghi o da solo, diversi libri d’inchiesta: Il Partito del cemento, La colata e Il Partito della polizia. Collabora con diverse testate, tra cui l’Espresso e Micromega e. Con il collega Ferruccio Sansa cura il blog “Liguritutti.it”.

Primo libro di racconti per Marco Preve. I protagonisti delle otto storie sono persone comuni, incastrate nella tecnologia e nel social, nel precariato del lavoro e dei sentimenti, nel nostro mondo, insomma. Sono donne e uomini alla ricerca di una svolta, di una sicurezza, un’emozione, un riconoscimento, di un qualche posto in una realtà in cui vivono senza sentire di farne parte. Personaggi certamente “paradossali ma non è così difficile pensarli veri, in mezzo a noi. Perché non c’è nulla di strano — purtroppo — nella storia di un giovane laureato che scopre come la conferma dell’assunzione per lui non arrivi mai, visto che c’è sempre il figlio, l’amico di qualcuno da sistemare e, in un crescendo che ricorda Il bombarolo di De André, pensa di farsi giustizia da solo contro il nemico-feticcio che è la banca. I racconti di Preve prendono vita dalla sua esperienza di cronista che ha puntato l’attenzione su scandali, sprechi e assurdità della nostra società ma anche di osservatore di un mondo che è sempre più digitale, ma che non può — almeno per ora — nascondere quanto sia umano, benché a volte derelitto, il dito che schiaccia il tasto e fa clic. (Donatella Alfonso)

Il progetto formativo “Incontri ravvicinati per un’etica del Terzo millennio” è stato promosso dal CE.S.P.IM, Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Imperia, e realizzato dall’associazione culturale ApertaMente Imperia

INGRESSO LIBERO

Per info 3494735325 – apertamenteimperia@gmail.com