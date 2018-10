Stamani in via Berio ad Imperia un uomo di 48 anni è caduto dal terrazzo del proprio alloggio al primo piano, compiendo un volo di circa 3 metri. L’uomo, in gravi condizioni, ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure. La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione.