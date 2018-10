Oggi pomeriggio il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento di ricerca tra Riomaggiore e Portovenere in località Monesteroli. Una donna di 46 anni residente a Ortonovo mentre percorreva i sentieri del Parco delle 5 Terre si è allontanata sbagliando un bivio, il marito non riuscendo più a contattarla ha attivato i soccorsi. Il Soccorso Alpino si è subito attivato con circa 14 uomini tra cui un medico, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con drone e elicottero. La ricerca è stata condotta in sinergia tra il Soccorso Alpino ed i Vigili del Fuoco grazie anche alle esercitazioni congiunte svolte negli ultimi mesi. La ricerca fortunatamente si è conclusa nel tardo pomeriggio con il ritrovamento da parte dei Carabinieri della donna a Sarzana che autonomamente stava raggiungendo la propria casa.