Grazie ad un intervento eseguito all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana (La Spezia) dall’equipe multidisciplinare delle strutture di Urologia e Ginecologia, due organi colpiti da tumori asportati senza lasciare alcuna cicatrice sul corpo. La paziente, una 71enne, era affetta da tumore all’utero e al rene. Durante l’intervento durato 4 ore le sono stati asportati i due organi con la tecnica videolaparoscopica in 3D.

