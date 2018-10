Dalle 21 del 25 ottobre sino a martedì 30 ottobre la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Taggia e Ventimiglia, sulla linea Genova-Ventimiglia, per il completamento del nuovo Piano Regolatore Generale e per l’attivazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato della stazione di Ventimiglia.

I treni del trasporto regionale saranno sostituiti con bus tra Ventimiglia e Taggia Arma o Imperia con collegamenti dedicati sia diretti sia con fermate intermedie. Gli Intercity faranno capolinea a Taggia, mentre il resto del percorso sarà su bus. I Thello Milano/Ventimiglia/Nizza/Marsiglia faranno capolinea a Imperia o Savona e non saranno sostituiti con bus.