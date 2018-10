Campionato del Mediterraneo 2018 Sanremo Sabato 20 ottobre

Nel Golfo di Sanremo si è svolta l’ultima tappa del Campionato del Mediterraneo 2018 di CoastalRowing, manifestazione a tappe che nel corso dell’anno ha toccato le più prestigiose località della Riviera dei Fiori, Costa Azzurra, Provence-Lingue d’Oc e Catalogna vedendo la vittoria finale del club Aviron La Seyne sur Mer. 45 equipaggi provenienti anche da Germania, Olanda ed Argentina hanno preso parte alla regata matuziana. Le classifiche delle varie categorie hanno visto numerose medaglie per gli italiani. Nel 4x+ F. vittoria per il misto Sanremo-Santo Stefano conMarta Ardissone, Manuela Bongiovanni, Amanda Embriacoe Matilda Gabbiani, tim. Alberto Mager. Nel 4x+ Junior M argento dietro a Aviron Monaco (14’52” sui 3.000 mt) e davanti a La Seyne per i rivieraschi con Alberto Marvaldi, Calo Crotta,Edoardo Lanteri, Riccardo Patriarca tim. Massimo Flore, Nel 2x vittoria per il Sanremo di Gaia Garello ed Arianna Cioni. nel 2xM secondi Giovanni Buquicchio e Massimo Flore alle spalle dell’equipaggio dell’ Acbt Sète di Anthony Legeay (28’25″31) Nel 4x+ Senior M. vittoria per il 4x+ sanremese di Riccardo Mager,Giovanni Bestagno, Marco Gallo ed Alberto Mager (tim.Stefania Crespi Mager) in 26’25″46, miglior tempo della giornata sui 6 km di gara, davanti a La Seyne a 22″, al Rowing Club Marseille a 1’13” ed al primo equipaggio Master, Sanremo 2, in 29’37″85 (Sibona, Battaglia, Rolando, Valcelli, tim. Roggero). Infine nel Solo (1x) maschile vittoria in 28’58″11 per il Sanstevese Federico Garibaldi (Elpis) davanti al sanremese Giuseppe Alberti (SN. Monaco) in 29’11″38 ed al vincitore del Trofeo Mediterraneo 2018 Alexandre Rubin (Acbt Sète) in 31’24″26. Garibaldi e Alberti erano reduci dai Campionati del Mondo svoltisi la settimana precedente in Canada dove sono arrivati rispettivamente ottavo e nono. Il Presidente della Canottieri Sanremo Sergio Tommasini ed il Direttore di corsa Renato Alberti ringraziano per il prezioso lavoro svolto tutti i soci della Canottieri ed in particolare l’Ufficio di Segreteria (Francesco Aloi, Marco Raffa e Renata Albarelli), i Giudici Arbitri FIC capitanati da Bruno Pignone ed il Presidente del Comitato Euromed-Rowing Christian Anastasi.

Trofeo “Zonta Via Le Mani” Sabato 20 ottobre 2018 4x+ Mix

Chiuso l’Evento CdM sempre sabato 20 si é svolta a Sanremo la prima Regata “Zonta Via Le Mani” cui hanno preso parte 16 quattro di coppia Coastal Rowing con timoniere misti (2 uomini e 2 donne) provenienti da Italia, Francia, Germania, Olanda, Monaco ed Argentina per testimoniare l’impegno del Canottaggio, dello Zonta Club della Presidentessa Cinzia Papetti e della Canottieri Sanremo del Presidente Sergio Tommasini nel propagandare la parità di genere ed in particolare il rispetto della donna in ogni sua espressione di vita sociale, in primis nello sport. L’organizzatore dell’Evento Renato Alberti ringrazia la Segreteria dell’Associazione ed il Giudice Arbitro FIC Bruno Pignone ed i suoi collaboratori per la grande disponibilità. Vincitore della regata il misto Sanremo e Santo Stefano con Marta Ardissone, Marco Gallo, Riccardo Delfino, Manuela Bongiovanni, tim. Massimo Flore, davanti a Sanremo 2 (Zanon, Bosco, Rosso, Porcellana tim. Flore) e La Seyne 1

XV CoastalRace Sanremo Montecarlo

Ha completato il fine settimana di grande canottaggio del Ponente Ligure la XV Edizione della CoastalRace Sanremo Montecarlo, regata di canottaggio di gran fondo sui 32 km di mare che uniscono la Riviera dei Fiori, la French Riviera ed il Principato di Monaco. L’azzurro del mare e del cielo ed il verde delle colline del Ponente Ligure sono stati l’impianto sportivo molto suggestivo che ha fatto da cornice all’evento. Questa la Classifica finale:. 1° Canottieri Flora (107 – capovoga Alessandro Corni) 2 h 22’30”. 2° Monaco Sen. (714 – Mansanader) 2 h 27’05”. 3° RRVK Berlin (109 – Hartman) 2 h 28’10”. 4° Monaco Jun. (714 – Strobino) 2 h. 28’20”. 5° Sanremo Mix (001 – Marta Ardissone) 2 h. 44’20”. 6° Salette (Donada) 2 h. 50’20”. 7° Sanremo Mas 1 (002 – Paolo Sibona) 2 h. 53’05”. 8° Buenos Aires Rowing Club (106 – Aredes). 2 h. 56’10”. 9° Sanremo Mas 2 (110 – Edoardo Pirrone) 2 h. 59′ 15″. 10° Sanremo F. (645 – Milena Balestra) 2 h 59’58”. 11° KanyKlihe Amsterdam (147 – Tanja Geerligs) 3 h. 44′ 45″.