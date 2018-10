Accanto a quelli di fotografi famosi, tra cui Oliviero Toscani, ci sarà anche lo scatto di una giovane sanremese emergente, Federica Santeusanio, all’asta benefica che giovedì 25 sarà battuta dalla casa Sotheby’s al Salone d’Onore della Triennale di Milano. Il ricavato del 15° “Scatti per bene” andrà all’associazione Caf, che garantisce cure a bimbi e ragazzi in condizione di disagio per abusi e maltrattamenti. La foto di Federica ritrae un particolare del Morgana di Sanremo. La Santeusanio ora sta lavorando a un libro su Sanremo, con foto di angoli di ieri e di oggi, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.