Per Pio Guido Felici, ex assessore al Turismo a Ventimiglia, Gaetano Scullino è stato un ottimo sindaco e potrebbe vincere le elezioni comunali del 2019 nel caso in cui si presentasse: “L’ho apprezzato anche come imprenditore. Potrebbe vincere “a mani basse” senza coalizioni e sigle di partito. Occorre avere una visione ai prossimi 20 anni ed una professionalità che non ho sempre visto nel passato (anche recentissimo)”. Fra le persone giuste Felici cita anche Nico Martinetto. “Uno come lui è imprescindibile se si intende fare politica con spirito di servizio” dice ad Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.