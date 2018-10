Il tennista armese Fabio Fognini all'”Intrum Stockholm Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 612.755 euro in corso sul veloce indoor della capitale della Svezia, è stato battuto per 6-3 6-2 dal greco Stefanos Tsitsipas che domani giocherà la sua terza finale in carriera. Affronterà il vincente della sfida tra il lettone Ernests Gulbis e l’americano John Isner.