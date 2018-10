Il pm Paola Marrali all’udienza preliminare relativa all’inchiesta “Stachanov” della Finanza sull’assenteismo in Comune a Sanremo, ha chiesto due condanne. Un anno e mezzo per Patrizia Lanzoni, ex coordinatrice pedagogica degli asili nido comunali, e 10 mesi e 20 giorni per Rosella Fazio, istruttore amministrativo ancora in forza ai Servizi sociali. Alla Lanzoni sono contestati 7 allontanamenti ingiustificati dal luogo di lavoro e una decina di omesse timbrature. Una decina gli allontanamenti ingiustificati contestati alla Fazio, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.