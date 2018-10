Dopo la vittoria di domenica scorsa sul campo della Pro Dronero, la Sanremese si prepara per il big match di domani contro il Chieri al “Comunale”.

La formazione piemontese è reduce dalla vittoria interna (2-0) contro il Milano City e si trova al momento al terzo posto in classifica con un bottino di 12 punto frutto di quattro vittorie e una sconfitta.

“Siamo pronti, sarà una partita difficile perché loro fanno un buon calcio, ma anche noi stiamo andando bene – ha dichiarato il tecnico Alessandro Lupo alla vigilia – sarà una gara brillante, abbiamo tanta fame e speriamo di averne più di loro”.

Per l’incontro di domani contro il Chieri Lupo avrà a disposizione tutti gli effettivi della rosa.