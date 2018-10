Si chiude alle ore 16.30 presso l’Oratorio di San Pietro al Parasio con un concerto del gruppo francese “Ottetto vocale Sweet Seven”. L’evento è a cura del Circolo Amici della Lirica in collaborazione con la Confraternita di San Pietro.

A margine della Lectio Magistralis sarà inaugurata all’interno del Palazzo Comunale una mostra fotografica – realizzata in collaborazione tra l’Istituto Storico della Resistenza, l’Archivio Fotografico Ragazzi e il Comitato San Giovanni – su Imperia nei primi decenni del ‘900, dove saranno raccolte le immagini più significative riferite all’unificazione e al secondo conflitto mondiale.

L’appuntamento è fissato per domani, domenica 21 ottobre, alle ore 10.30, all’interno della Sala del Consiglio Comunale. Mieli terrà una Lectio Magistralis sul contesto storico nel quale s’inserì la nascita della Città di Imperia. L’evento sarà trasmesso in diretta su Imperia TV, canale 16 del digitale terrestre.

Sarà Paolo Mieli, uno dei nomi più autorevoli del giornalismo italiano, ad aprire il programma di “Aspettando il Centenario”, l’iniziativa ideata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola per celebrare l’anniversario della nascita di Imperia.