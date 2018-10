Ieri pomeriggio, intorno alle 16.50. sulla A10, nei pressi del casello di Finale Ligure un motociclista di 55 anni, avrebbe tamponato l’auto che lo precedeva e poi sarebbe finito tra le ruote di un’autocisterna che gli era dietro. A perdere la vita è stato Enrico Maria Gambini, noto tatuatore di Aosta, che si stava recando a Sanremo per motivi di lavoro.

Per la polizia stradale coordinata dal vice questore Gianfranco Crocco, l’impatto lo ha fatto cadere a terra dove è stato travolto da un camion che stava sopraggiungendo. L’Autofiori è rimasta chiusa per un paio d’ore tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure. Alle 19,15 il tratto è stato riaperto.