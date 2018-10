Tra i reperti catalogati dai periti della Procura e i consulenti ne è stato trovato uno che potrebbe essere la prova chiave delle indagini sul crollo del ponte Morandi. Il reperto numero 132 mostrerebbe un avanzato stato di corrosione dei cavi di acciaio dentro lo strallo di cemento armato. Il reperto verrà inviato in Svizzera per analisi. Per gli inquirenti il collasso del viadotto è stato causato dalla rottura degli stralli. I lavori sarebbero dovuti partire tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019.