Alice Bertaina, 39enne di Bordighera, laureata a Pavia in medicina, dopo quasi 10 anni di esperienza clinica al Bambin Gesù di Roma è partita per Stanford negli Stati Uniti, ed ora è tra i finalisti degli Issnaf Awards 2018, premi per i migliori cervelli italiani in Nord America, che saranno assegnati all’ambasciata italiana di Washington. Alice è specializzata nel trapianto di cellule staminali nei bambini con leucemia acuta e rare malattie genetiche, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.