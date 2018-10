Un vigile urbano di Taggia è indagato per danneggiamento per aver bucato le gomme dell’auto dell’uomo con cui litigava da tempo. Enrico Mollo, 55 anni, terminato il servizio, è tornato a casa, ha cenato e poi è partito verso Montalto. Si è avvicinato all’auto dell’uomo, parcheggiata in strada, e ne ha bucato gli pneumatici. I Carabinieri di Badalucco lo hanno smascherato grazie ad una telecamera di sorveglianza. L’agente ha chiesto scusa e risarcito il danno, ma l’indagine resta aperta, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX.