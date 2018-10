Fabio Fognini al torneo Atp di tennis a Stoccolma ha approfittato del ritiro del coreano Chung sul punteggio di 7-5, 2-1 dopo nemmeno un’ora di gioco per raggiungere la semifinale. Domani Fognini affronterà il greco Tsitsipas che ha superato in due set, 6-3 7-6(4), il tedesco Kohlschreiber. Per il tennista armese si tratta della nona semifinale conquistata nel corso del 2018.