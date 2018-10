Si è svolto giovedì 18 ottobre con buona partecipazione e interventi dei delegati provinciali dello SPI-CGIL (Sindacato Pensionati Italiani) presso la Federazione Operaia sanremese di via Corradi, il Congresso quadriennale intitolato “Qui si fa il futuro” con relazione introduttiva, su molte tematiche di attualità, di Enrico Revello. Nelle foto del professore Raneri rivediamo alcuni momenti del dibattito ed il gruppo dei dirigenti “attivi” premiati con targa ricordo tra gli applausi generali. E. R.

