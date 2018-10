Si apre con la 1a giornata del campionato regionale di serie C l’attività ufficiale della Maurina Strescino.

Esordio casalingo per la rinnovata e giovane formazione bianco-azzurra sabato 20 ottobre alle ore 18.00 al Palasport “Canepa” di Diano Castello contro la formazione levantina del Tigullio Volley Project, per l’indisponibilità dell’impianto di casa di Zona San Lazzaro.

Quattordici squadre ai nastri di partenza, ventisei giornate di gara dal 20 di ottobre al 11 di maggio 2019, così suddivise:

2 Spezzine,

2 Genovesi (Levante),

5 Genovesi (Ponente),

3 Savonesi,

2 Imperiesi.

Un campionato che parte in salita per le “maurine”, contro tre formazioni molto esperte: Tigullio Volley Project, il derby con il Riviera Volley Sanremo e l’Acqua Minerale di Calizzano Carcare alla quali le bianco azzurre risponderanno con la spensieratezza della loro giovane età: media della rosa 16 anni e 7 mesi.