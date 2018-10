Una maestra elementare è stata rapinata davanti ai suoi alunni a Sestri Ponente. La donna stava entrando a scuola quando un uomo le ha afferrato la borsa, trascinando la donna per alcuni metri. Un 29enne genovese è stato arrestato poche ore dopo. I poliziotti hanno scoperto che l’uomo era evaso nella notte dai domiciliari. Era riuscito a rubare due auto, una delle quali usata per raggiungere la scuola e rapinare la maestra. L’uomo è stato portato in carcere a Marassi con l’accusa di rapina aggravata.