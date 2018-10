Dall’antipasto al dolce un menù interamente basato sui prodotti a km e miglio 0: pesce di stagione e verdure dell’orto insieme per far scoprire in agriturismo, il sapore del nostro mare, in un connubio tra tradizione e sperimentazione culinaria, che permette di creare piatti semplici ma ricchi di storia locale.

È questo lo scopo della cena di anteprima “Scogli e Fieno” organizzata da UE.COOP (Unione Europea delle Cooperative) in collaborazione con Terranostra e gli agriturismi Campagna Amica, che, in modo conviviale e diretto, mette in risalto la qualità dei prodotti nostrani e il duro lavoro dei pescatori e degli agricoltori del territorio.

L’evento rientra nel Programma Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2017-2019, promosso dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con l’obiettivo di recuperare le tradizioni culinarie a base di pesce, abbinate con prodotti agricoli locali di qualità, favorendo allo stesso tempo il consumo di pesce proveniente dalle nostre coste.

Scogli e fieno vede il coinvolgimento dell’Agrichef Campagna Amica e titolare dell’agriturismo Veggiadian, Andrea Mantello che, assieme al pescatore Mario Migone della Coop Pescatori Boccadasse, prepareranno un menù completo con il meglio dei prodotti dell’orto e del mare di stagione.

“Attraverso piatti semplici ma ricchi di tradizione – spiega la Rappresentante di Sezione di UE.COOP Liguria, Lara Ravera e la Responsabile UE.COOP Liguria, Daniela Borriello – si riesce a veicolare le eccellenze del nostro territorio fatte di prodotti di terra e di mare, sensibilizzando gli ospiti a scegliere sempre per i propri acquisti pesce del nostro mare, che con le sue proprietà organolettiche e la sua freschezza sarà pure economico, ma tutt’altro che povero. L’evento ha anche un obiettivo più pratico: sondare il gradimento dei potenziali consumatori e promuovere accordi commerciali tra le cooperative della pesca e gli agriturismi, per rendere possibile l’offerta di ricette tipiche tradizionali a base di pesce nelle zone rurali della regione, nel pieno rispetto della valorizzazione dei prodotti locali”.

Nella serata sarà presente anche la Food Blogger Sabrina Ramella che con il suo Show Cooking mostrerà come preparare ottimi maltagliati, ripieni di zucca, con sugo di muscoli.