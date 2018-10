Intervento della Polizia Locale questo pomeriggio a Ventimiglia in via Della Repubblica per riportare la calma tra due automobilisti che stavano litigando per questioni di traffico. I toni erano talmente caldi che era uscito fuori un bastone brandito da uno dei due contendenti.

A discapito delle targhe monegasca e francese dei mezzi coinvolti la questione riguardava due nostri connazionali.