Proseguono le iniziative del Sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, per un’amministrazione Trasparente al servizio dei cittadini. Domani alle ore 15:30, infatti, la maggioranza sarà presente a Vallecrosia Alta per un nuovo incontro di “Su e giù per Vallecrosia”, l’appuntamento mensile della maggioranza nei vari quartieri della città.

“L’iniziativa “Su e giù per Vallecrosia” è volta a mantenere un contatto stretto con la cittadinanza, vuole essere un momento di confronto diretto con i cittadini dei vari quartieri, per ascoltare i loro suggerimenti e comprenderne al meglio le necessità. Un’ incontro mensile volto a rafforzare il senso di comunità e ridare dignità a Vallecrosia, partendo direttamente dalle opinioni dei cittadini che vivono la città. Domani saremo a Vallecrosia Alta, un quartiere che presenta delle criticità, ma che abbiamo intenzione di valorizzare. Invito, pertanto i cittadini interessati, a venire ad incontrarci domani e condividere con noi il loro punto di vista su questa zona”.