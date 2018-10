Il Direttivo della Sezione di Imperia-Sanremo dell’Associazione Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana ricevuto in Comune a vallecrosia.

Il Sindaco Armando Biasi e l’assessore alla Cultura Marilena Piardi, questa mattina hanno ricevuto il Presidente Giampiero Azzolini il Direttivo della Sezione di Imperia-Sanremodell’Associazione Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana. L’incontro è scaturito a seguito del conseguito successo della Tavola Rotonda: “Il bullismo genitoriale” che si è tenuta presso la sala polivalente comunale sabato 29 settembre u.s.

Nel corso del breve incontro, entrambi gli amministratori, hannointeso ringraziare i componenti della Sezione per l’impegno elargito nella riuscita dell’evento.

Al Sindaco Armando Biasi, che ha dato la massima disponibilità, è stato consegnato un crest riproducente il logo dell’associazione.

Alla dr.ssa Piardi che si è prodigata per la realizzazione del progetto, sono stati consegnati il libro “Ci sono donne in Italia che…” edito dall’associazione Cavalieri, il quale illustra le appartenenti al gentil sesso che si sono particolarmente distinte in vari epoche e descritte da componenti del sodalizio medesimo.

In allegato, fotografia della consegna del crest al Sindaco Biasi.