Fabio Fognini ha raggiunto i quarti di finale del torneo Atp di tennis a Stoccolma, in Svezia. In meno di un’ora Fognini ha battuto per 6-4 6-4 lo slovacco Lukas Lacko. Fognini si è mosso bene in campo, dimostrando di aver superato l’infortunio di Pechino. Nei quarti il tennista armese affronterà il coreano Hueon Chung, numero 27 Atp e sesta testa di serie.