Sanremo festeggia l’arrivo del 2019 con un concerto dei The Kolors. La band, che al Festival di Sanremo 2018 ha partecipato con il brano “Frida”, si esibirà a Pian di Nave a partire dalle 22.30 di lunedì 31 dicembre.

“Siamo molto felici di avere a Sanremo i The Kolors e di poter garantire un Capodanno d’eccezione” afferma il sindaco Alberto Biancheri che ringrazia il Casinò per “il costante impegno dimostrato in questo periodo che ci permette così di avere un’offerta davvero di livello, rivolta soprattutto ai più giovani. Un grande concerto gratuito, aperto a tutti, con cui salutare il 2019”.