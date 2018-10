Avviso pubblico

avviso_pubblico per 2019

Allegato A

Il Comune di Sanremo ha intenzione di procedere ad una mera indagine di mercato esplorativa volta a verificare la sussistenza dell’interesse, da parte di operatori economici, a partecipare ad una procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) per l’affidamento del servizio d’informazione ed accoglienza turistica per il Comune di Sanremo nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019.

La scadenza per presentare le domande è fissato per il 5 novembre alle ore 24. La documentazione è pubblicata sul sito del Comune di Sanremo nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti.

Il link è anche presente nella homepage dello stesso sito.