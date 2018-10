E’ pubblicata nella homepage del sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) la documentazione relativa al servizio di gestione/apertura/chiusura del Museo del Fiore per la durata di anni 3, dell’annesso bar e del Padiglione Prediali presso il Parco di Villa Ormond – compreso allestimento bar, nulla osta antincendio e esecuzione degli eventuali lavori di adeguamento necessari.

