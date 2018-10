Sanremo – Prosegue con l’autunno l’attività di alta formazione culturale promossa dall’Accademia della Pigna nell’ambito del nuovo anno accademico 2018/19. Dopo il riuscitissimo “Trittico Dantesco” al Grand Hotel Londra, si torna in sede – ovvero in Piazza del Capitolo – per l’inaugurazione del IV Corso di Araldica ed Emblematica, un viaggio tra gli stemmi, la simbologia e il colore dell’età medievale. Il corso è tenuto da Freddy Colt, musicista e araldista di notorietà nazionale e oltre, avendo partecipato a convegni internazionali di araldica e geneaologia, ed essendosi formato in gioventù collaborando con la Heraldry Society of Scotland di Edimburgo.

Il tema del corso quest’anno è quantomai singolare: “Araldica Italiana e Araldica della Terra di Mezzo”; nelle lezioni si proporrà infatti il raffronto tra l’araldica storica italiana, le sue regole, il suo stile e quella, del tutto fantastica ed immaginifica, dell’autore de “Il Signore degli Anelli”, John Ronald Reuel Tolkien. In otto lezioni serali tra ottobre e dicembre, chi volesse partecipare avrà modo di approfondire aspetti insoliti ma significativi della cultura artistica e letteraria. Quest’anno il corso si baserà inoltre su di un nuovo libro di testo, la monografia “Araldica” di Ugo Morini, un classico degli anni ’20 mai più ristampato ed ora riproposto dalle edizioni “Lo Studiolo” di Sanremo, espressione dell’Accademia stessa.

Per chi vuole aderire il corso prevede una quota di partecipazione di euro 100 (incluso il libro), che viene ridotto ad 80 per i giovani fino ai 30 anni. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. Sono gli ultimi giorni per le adesioni, poiché l’inizio è previsto per lunedì 22 ottobre alle ore 21 nella sede dell’Accademia in Piazza Capitolo numero 1.