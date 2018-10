La collezione di agrumi, la vegetazione tropicale e la macchia mediterranea con i pini marittimi, carrubi, ulivi, lecci e jacarande, strelitzie giganti sudafricane, eucaliptus australiani, palme e cactacee, una sorpresa per i visitatori dei Giardini di Villa della Pergola, aperti anche sabato 20 e domenica 21 ottobre per le visite guidate che si tengono alle ore 9.30 – 11.30 – 15.00 e 17.00. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria. Per una sosta di gusto è aperto il ristorante NOVE dello chef Giorgio Servetto

Informazioni

Durante la settimana solo per gruppi.

Il biglietto d’ingresso è acquistabile sul posto ed è comprensivo di accompagnamento guidato.

Singolo: 12 euro

Soci FAI: 10 euro

Ragazzi da 6 a 14 anni: 6 euro, gratuito per i bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto.

Agibilità: i Giardini sono visitabili in gran parte anche da persone disabili. Solo alcune zone non sono accessibili a causa della morfologia del terreno e per la presenza di brevi scale in pietra.