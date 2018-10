La quarte classi elementari, sezioni A e B, della Scuola di Roverino, composte da una trentina di allievi(e), con le rispettive Maestre, Patrizia, Beatrice, Alice e Concettina, hanno reso visita nella mattinata di martedì 16 ottobre alle opere scultoree dell’artista Romano D’Orsi operante nella bocciofila del popoloso quartiere di Ventimiglia. Ad accogliere i giovani visitatori non poteva mancare il Presidente- storico Franco Paganelli , quindi il réporter Eduardo Raneri ha evidenziato le prime sculture dedicate a Don Chisciotte celebre cavaliere “idealista” descritto da Miguel Cervantes (1547-1616) in un volume di 52 capitoli.

Nello spazio all’aperto lo stesso Romano D’Orsi ha accompagnato le nuove leve, dapprima, nel percorso sportivo addobbato con tante Coppe, in cui ritroviamo personaggi come Pinocchio e animali stilizzati, uccelli, mammuth, ecc. Poi il “cantiere” di lavoro con le strutture di ferro e quanto necessario per realizzare il Corsaro nero,

lo scheletro umano e del dinosauro, gli attrezzi da sci, le imbarcazioni, le auto da corsa …. non sono mancate le domande e le foto-ricordo.

E. R.