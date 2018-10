Tragedia questa sera in Corso Genova a Ventimiglia dove uno scooterista a bordo di una Vespa Px ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Maggiori dettagli in seguito.

