Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio nel quartiere Pigna di Sanremo a opera della Polizia di Stato, finalizzati a contrastare la criminalità diffusa.

Nella serata di ieri, personale della Squadra Volante della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sanremo, procedeva al fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina aggravata di B.M. 20 anni, sedicente cittadino marocchino, con numerosi precedenti di polizia per reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio.

Il predetto era stato protagonista, la notte dello scorso 14 ottobre,di un’aggressione perpetrata insieme ad altri soggetti, consumataai danni di un giovane cittadino straniero, regolare sul territorio nazionale, avvenuta in via De Benedetti, apparentemente per futili motivi. Colpito al volto con calci e pugni, la vittima aveva poi riportato una prognosi di 30 giorni per le ferite riportate. Uno degli aggressori, tuttavia, durante il litigio, aveva anche sottratto allo stesso il portafogli ed il cellulare, dapprima per impedirgli di richiedere soccorso ma poi, di fatto, per appropriarsene, configurando così una rapina ai danni dello stesso.

Grazie alle descrizioni della vittima ed alla visione delle immagini delle telecamere cittadine, si riusciva a ricostruire l’intera dinamica dell’incidente ed in particolare il ruolo avuto dall’aggressore che, pertanto, veniva attivamente ricercato per sottoporlo ad indagine. Proprio la notte scorsa, a seguito di un controllo della Squadra Volante presso un’abitazione in questa via Volta, lo stesso veniva rintracciato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Nell’occasione, lo straniero opponeva attiva resistenza all’arresto, dando in escandescenze, e veniva pertanto indagato anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In corso ulteriori accertamenti per identificare gli altri aggresso