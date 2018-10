“Pippo Baudo e Fabio Rovazzi presentatori di Sanremo Giovani? Mi piacerebbe, è un’accoppiata interessante”. Claudio Baglioni non smentisce le voci che vorrebbero i due alla guida della trasmissione che decreterà due vincitori, uno per ognuna delle due prime serate in programma su Rai 1 il 20 e 21 dicembre, che andranno di diritto al Festival di Sanremo, in gara con gli altri 22 big. “La mia ambizione è riuscire a dare a questa rassegna un’attenzione separata e unica” afferma il direttore artistico del Festival di Sanremo.