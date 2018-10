21 OTTOBRE 2018

LE SENTIER VALLEN DE LA ROYA, DA AIROLE A BREIL

Sulla sinistra orografica della Valle Roya un antico sentiero, denominato “Sentier Valléen de la Roya”, partiva da Vievola, frazione di Tenda, e, dopo aver contornato per una cinquantina di chilometri valloni, anfratti ed insenature, terminava il suo corso a Ventimiglia.

Risalendo da Airole verso Breil, si percorre parte di una di queste Vie del Sale che, in questo caso, dalla Repubblica di Genova conduceva al Ducato di Savoia, un percorso di notevolissimo interesse storico ed unica via di comunicazione quando la strada ovviamente ancora non esisteva.

Il tracciato, che corre alto, si snoda in un continuo saliscendi in terra battuta o lastricata, continuando a regalare splendidi scorci sui meandri disegnati nel corso dei millenni dalle acque limpide del fiume Roya ed offrendo stupendi spunti di panorami montani.

Seguendo pieghe e valloncelli molto interessanti sotto l’aspetto botanico, paesaggistico, nonché per la peculiarità geologica delle spettacolari rocce stratificate, si accede a Breil.

Il ritorno ad Airole si effettua col treno alle ore 16.42.

SCHEDA TECNICA

Motivi d’interesse – paesaggistico, naturalistico, geologico, storico, artistico

Grado di difficoltà – E – Escursionistica

Località di partenza – Airole – Località di arrivo – Breil-sur-Roya (Francia)

Quota massima raggiunta – 476 mt circa

Tempo di percorrenza – 7 ore circa soste comprese

… I CONSIGLI DELLA GUIDA MY…

Abbigliamento MULTISTRATO possibilmente in tessuto TECNICO già dallo strato intimo, pantaloni lunghi, magliette di ricambio a manica corta e lunga, giacca antivento, kway o mantella impermeabile, cappellino, guanti, occhiali da sole, borraccia con sufficiente scorta d’acqua pari a minimo un litro e mezzo, tazza

NON sottovalutare l’importanza di buone calze e scarponcini da trekking + uno zaino adeguato

Bastoncini da trekking consigliati per mantenere l’equilibrio, aiutare la stabilità in salita ed in discesa, migliorare il ritmo della camminata, fungere da supporto a garanzia di un miglior scarico articolare

NB: Le guide si riservano di modificare il programma, anche in corso di svolgimento, per motivi di opportunità o forza maggiore.

