Un,per fortuna falso,allarme bomba ha visto coinvolta la filiale della Banca di Caraglio di Camporosso sulla strada provinciale 64 della Val Nervia. Intorno alle 10.30 è scattato l’allarme a seguito di una telefonata anonima che diceva esserci un ordigno all’interno della filiale. Giunti sul posto i Carabinieri intervenivano in seguito anche i reparti cinofili di Albenga che procedevano alla perquisizione dei locali escludendo la presenza di ordigni

