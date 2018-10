Proseguono gli eventi LILT della campagna Nastro Rosa, che si rivolge alle donne per l’intero mese di Ottobre, puntando in particolare il riflettore sulla prevenzione del tumore al seno.

Obiettivo della campagna Nastro Rosa è quello di sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla vitale importanza della prevenzione e dei controlli periodici, anche presso la sede della Lilt a Sanremo (per informazioni chiamare il numero 0184/570030).

Questi sono i prossimi eventi che si terranno questo mese:

– venerdì 19 ore 17 incontro pubblico alla Coop di Sanremo con la Dottoressa Pierangela Tornatore sull’argomento “Quello che gli esami ci dicono – parliamone con l’esperto”.

– sabato 20 presso la Sala Punto d’incontro Coop di Imperia Oneglia (Via XXV Aprile) ore 16.00 incontro sullo stesso argomento.

– mercoledì 24 presso Sala Dopolavoro Ferroviario (Piazza della Stazione) a Ventimiglia ore 16.30 ultimo incontro pubblico dal titolo “Quello che gli esami ci dicono – parliamone con l’esperto” con la Dottoressa Pierangela Tornatore.