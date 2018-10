Atef Abboud, 31enne tunisino residente in Francia, arrestato a Ventimiglia dalla polizia stradale per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina poiché fermato mentre trasportava 15 migranti stipati in un camioncino destinato ai cavalli, resta in carcere a Imperia. Il 31enne stamani si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip. Abboud non ha pagato il pedaggio autostradale e le segnalazioni delle società concessionarie hanno permesso agli inquirenti di ricostruire in parte il tragitto dell’uomo.